Sesso per curare il Papilloma virus, revocati i domiciliari al ginecologo Miniello: medico interdetto dalla professione

Revocati i domiciliari al ginecologo barese Giovanni Miniello. Lo ha disposto il gip del Tribunale di Bari, Angelo Salerno, nei confronti del medico 68enne, arrestato a novembre per violenza sessuale aggravata nei confronti di due pazienti. L'indagine, partita da un servizio televisivo d'inchiesta, aveva portato alla luce episodi in cui il professionista avrebbe proposto rapporti sessuali come cura per il papilloma virus alle pazienti.

Il gip, accogliendo l'istanza degli avvocati difensori, ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari: ha perciò sostituto la precedente misura - la detenzione ai domiciliari - con l'interdizione dalla professione (dalla quale era già sospeso) per 12 mesi.