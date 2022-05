Polignano, torna in libertà l'ex sindaco Vitto: annullati i domiciliari

"Dopo 29 giorni rivedrò il cielo". Accoglie con queste parole, l'ex sindaco di Polignano a mare, la notizia del ritorno in libertà. Dopo la conferma del gip per la misura, il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta degli avvocati dell'ex primo cittadino, revocando gli arresti domiciliari.

Vitto era finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sui presunti favoritismi ad aziende 'amiche' negli appalti del Comune, per cui aveva ricevuto la stessa misura cautelare - anch'essa poi revocata - il vicesindaco di Polignano a mare.

Vitto ha lasciato un lungo messaggio sui social in cui commentava il ritorno in libertà. "Sono stati giorni di indicibile angoscia e di impotenza - scrive - Giorni interminabili scanditi dai sorrisi di Maria che ostentava serenità anche quando i suoi occhi dicevano il contrario. È grazie a lei e ai miei figli se non ho mai perso la speranza.

A tenermi in piedi è stata anche la profonda convinzione che sarei riuscito a dimostrare la mia totale estraneità ai fatti. Perché ho tanti difetti, ma di una cosa sono certo: ho sempre agito nel pieno rispetto delle leggi e per il bene della comunità.

Ho piena fiducia nella Giustizia e sono convinto che l'incubo che ho vissuto diventerà solo un brutto ricordo.

Ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà e affetto sui social e sui giornali che hanno reso meno pesante il grigio ripetersi delle ore. Siete stati, cari amici e concittadini, un meraviglioso argine alla disperazione. Vi sarò grato per sempre di questo.

Vorrei ringraziare di cuore i miei avvocati Michele Laforgia e Mauro Petrarulo che, impeccabili e professionali, hanno mostrato un'empatia autentica. Vorrei scrivere tante cose e nella testa ho un mare di pensieri a cui prima o poi darò forma, ma non oggi. Oggi voglio godermi il cielo."