Processo 'Case di Cura Riunite', revoca della condanna per Cavallari: "Non era mafioso"

Francesco Cavallari non era un mafioso: la Corte d'appello di Lecce ha revocato ieri sera la sentenza di patteggiamento a 22 mesi di reclusione nei confronti dell'ex 're Mida' delle cliniche private baresi, morto nel 2021 a Santo Domingo, limitatamente al reato di associazione mafiosa. I giudici, come riportato dall'Ansa, hanno invece confermato la condanna per i reati di corruzione e falso in bilancio. Per quanto riguarda il capo d'accusa collegato all'associazione mafiosa, la Corte d'Appello di Lecce ha assolto l'imprenditore barese perché "il fatto non sussiste".

La sentenza, su cui i togati salentini sono stati chiamati ad esprimersi, era risalente a 27 anni fa: nel 1995, infatti, Cavallari patteggiò una condanna per associazione mafiosa, falso in bilancio, abuso e corruzione, nell'ambito di un procedimento su presunti intrecci tra mafia, affari e politica. La sentenza generò anche la confisca del patrimonio di 350 miliari di lire che sarebbe derivata, secondo l'impianto accusatorio 'smontato' ieri, proprio dal reato di mafia.

Nel corso gli anni, tutti gli altri imputati accusati di associazione mafiosa nel processo del 1995, sono stati assolti. Le ultime sentenze sono del maggio 2021, con le assoluzioni per l'ex manager barese delle 'Case di Cura Riunite' Paolo Biallo (deceduto nel dicembre 2019) e il boss barese Savino Parisi. Queste assoluzioni hanno convinto i figli di Francesco Cavallari ad avanzare domanda di revoca della condanna per mafia. I giudici hanno rideterminato la pena fissandola ad un anno e quattro mesi di reclusione.