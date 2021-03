Puglia in zona rossa, Emiliano ritira i provvedimenti su scuola e divieti Covid: "Seguiremo le misure previste del Governo"

Dopo il dietrofront del Comune di Bari, anche la Regione Puglia rinuncia ai provvedimenti 'personalizzati' in zona rossa. A confermarlo è il governatore Michele Emiliano, che nel pomeriggio ha revocato i precedenti provvedimenti previsti dalle ordinanze regionale 74 e 78, che introducevano diverse restrizioni, tra cui lo stop alle lezioni in presenza nelle scuole del Barese e del Tarantino (per poi aggiungere l'eccezione per i nidi e le sezioni primavera).

L'ordinanza revocata

Con l'ordinanza 82, pubblicata oggi, saltano anche "il divieto di stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali". Le precedenti ordinanze, inoltre, per quanto riguarda le attività di ristorazione, disponevano "con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021: a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021. Si indicava anche "il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3; b) tutti gli esercizi devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande; d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio; e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento".

"Il presidente della Regione Puglia ha revocato con effetto immediato le disposizioni di cui all’Ordinanza n.74/2021 e Ordinanza n. 78/2021 - si legge nella nota della Regione - In Puglia si applicano quindi le misure previste dal Governo per le regioni collocate in zona rossa, in particolare sulla scuola, salvo provvedimenti più restrittivi adottati dai sindaci". Qui tutti i divieti disposti per la zona rossa a livello nazionale. In allegato la nuova ordinanza regionale.

