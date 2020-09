Scuole verso la riapertura, la Città metropolitana cerca spazi per le aule: dal Ministero un milione e mezzo per l'affitto di nuovi immobili

Manca meno di una settimana al ritorno sui banchi, ma il 'nodo' aule per garantire il distanziamento in molte scuole di Bari e provincia è tutt'altro che risolto. Per cercare di reperire gli spazi necessari, la Città metropolitana, forte del finanziamento di un milione e 500mila euro ricevuto dal ministero, ha pubblicato un bando. Si cercano immobili in affitto per garantire un totale di 230 nuove aule, da reperire, in misura variabile, all’interno di immobili situati tra i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Bari, Bitetto, Bitonto, Conversano, Corato, Grumo Appula, Locorotondo, Molfetta, Polignano a Mare e Putignano.

Tra gli elementi di valutazione: la vicinanza dell'immobile alla struttura scolastica di riferimento, l’immediato utilizzo, la convenienza economica. Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 settembre 2020, mediante PEC all'indirizzo patrimoniolocazioni.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it (Il testo integrale del bando è disponibile al seguente link: https://www.cittametropolitana.ba.it/pls/cittametropolitanaba/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3106).

“Con questo nuovo provvedimento intendiamo offrire ai nostri studenti e docenti un’ulteriore disponibilità volumetrica, per garantire i distanziamenti necessari per la didattica in presenza con aule di maggiori dimensioni rispetto a quelle attualmente a disposizione – afferma il consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Marco Bronzini -. Stiamo lavorando d’intesa con i Dirigenti scolastici adeguando i nostri interventi sulla scorta delle loro richieste ed esigenze. Non è un lavoro semplice se si considera che il tempo a disposizione è stato ridottissimo. Siamo tra le Città metropolitane con il più alto riconoscimento economico ottenuto dal Ministero erogato sulla base delle richieste avanzate. Un risultato ottenuto grazie al proficuo e continuo dialogo fra l’Ente, gli uffici scolastici territoriali ed i dirigenti scolastici. Nel frattempo continuano a ritmo serrato i lavori di edilizia leggera negli istituti scolastici interessati e numerosi cantieri sono già ultimati. Siamo fiduciosi, dunque, di riaprire in totale sicurezza i nostri istituti superiori”.

La Città metropolitana è beneficiaria di ulteriori 611.122,40 euro di fondi ministeriali anch’essi ottenuti grazie ad un attento lavoro ricognitivo fra il consigliere delegato Bronzini e le istituzioni scolastiche per il noleggio di strutture temporanee, quali tensostrutture o prefabbricati, da installare, dove possibile, negli spazi esterni delle scuole da destinare anch’esse ad attività didattica.

(foto da Milanotoday)