Torre Quetta, spiaggia aperta ma pontili ancora inutilizzabili. Decaro: "Nei prossimi giorni saranno sistemati"

Da oggi la spiaggia di Torre Quetta è ufficialmente aperta e torna ad accogliere i baresi dopo tre anni di stop. I chioschetti sono operativi e per tutta la giornata sono in programma attività sportive, laboratori per i bambini e momenti musicali. Qualcosa, però, non è ancora a posto, come i pontili per l'accesso al mare. Come segnalato nei giorni scorsi, infatti, le passerelle sono ancora inutilizzabili. Come chiarito dal sindaco Decaro questa mattina nel corso di un sopralluogo, gli interventi di manutenzione saranno effettuati nei prossimi giorni.

"L'estate ci ha ha anticipato e siamo stati costretti ad accelerare - ha spiegato il primo cittadino in una diretta Fb - Hanno dovuto fare un'indagine diagnostica per vedere lo spessore del materiale che consente il consolidamento, la prossima settimana i pontili saranno consolidati attraverso dei rinforzi, sarà fatta la manutenzione e saranno tutti e cinque utilizzabili, ma l'anno prossimo dovranno essere sostituiti".

Decaro ha fatto un riferimento anche al problema delle zanzare, segnalato da alcuni cittadini: "Hanno bisogno di un'intera nottata per fare la disinfestazione - ha detto il sindaco - e la faranno nei prossimi giorni ripetendola più volte".