"Duemila euro altrimenti pubblichiamo le tue foto intime", ricatto online ai danni di un 30enne: arrestati due giovani

Avrebbero chiesto somme di denaro a un giovane con la minaccia, qualora ciò non fosse avvenuto, di pubblicare sue foto intime: la Polizia ha arrestato tra Bari e provincia un 24enne di nazionalità georgiana e un 18enne. Denunciato anche un minore.

Le indagini sono state condotte dalla Polizia Postale a seguito della denuncia di un 30enne della provincia che aveva scambiato foto intime con una presunta interlocutrice su una nota piattaforma di messaggistica. Successivamente, però, è stato costretto, per mesi, ad effettuare più ricariche su carte di credito e a cedere buoni acquisto su di una piattaforma di e-commerce, per non veder pubblicati i propri video e le proprie foto.

Dopo un iniziale illecito pagamento di 2000 euro la giovane vittima e a seguito di un'ulteriore richiesta da 800 euro, ha deciso di chiedere l’aiuto della Polizia. I due giovani sono stati arrestati in flagranza in una via del quartiere Libertà di Bari, dove era stato dato appuntamento alla giovane vittima. Il 24enne e il 18enne sono stati quindi condotti in carcere, mentre il minore è stato affidato ai propri genitori.