Ricercato dopo un ordine di cattura, rintracciato dalla polizia in una struttura ricettiva a Madonnella: in carcere 41enne

Alloggiava in una struttura ricettiva del quartiere Madonnella, ma in realtà era ricercato per cattura in esecuzione di un ordine di custodia cautelare. L'uomo, sottoposto a controllo dagli agenti delle Volanti, è stato così arrestato e condotto in carcere. Si tratta di un 41enne albanese.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.