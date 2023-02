"Adulto e bimbo scomparsi dalla scogliera", scatta l'allarme dopo la segnalazione: ritrovati vestiti, giallo a Polignano

È mistero a Polignano a Mare per la presunta scomparsa di un adulto e un bambino, che testimoni avrebbero visto questa mattina sulla scogliera di largo Ardito, nei pressi della terrazza panoramica. Secondo quanto appreso, le ricerche di Polizia locale e Guardia costiera sono partite in seguito alla segnalazione di una persona, che avrebbe visto i due sul posto. In zona sono stati anche ritrovati dei vestiti. Tuttavia, al momento non risultano denunce relative a persone scomparse.

Le forze dell'ordine, presenti sul posto, stano setacciando la zona per cercare di accertare cosa sia effettivamente accaduto.