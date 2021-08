Ricerche a tutto campo per i due baresi evasi dal carcere di Trani: "Muro di cinta scavalcato durante l'ora d'aria"

Una prima ricostruzione dei fatti avvenuti nel pomeriggio di ieri, quando sono riusciti a fuggire il 22enne Daniele Arciuli, che era in carcere dal 2015 per omicidio, e il 28enne Giuseppe Antonio De Noja, in cella dal 2017 per reati di droga