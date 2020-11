Contagi Covid nella Municipale, il sindaco scrive al prefetto dopo la chiusura del Comando: "Forniteci altri agenti per il pattugliamento"

"Si chiede di poter destinare forze di Polizia sul territorio di Casamassima poiché non è sufficientemente 'protetto' a causa della predetta carenza di personale". La richiesta di aiuto arrivata sul tavolo del prefetto di Bari, Antonia Bellomo, è del sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti. La motivazione? La chiusura del Comando di polizia municipale nel comune barese, a causa delle attività di contact tracing per il Covid.

Comando chiuso per contagi

Martedì scorso, infatti, sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati tra gli agenti: quattro di loro erano risultati positivi. Come da protocollo, quindi, è scattata la sanificazione del Comando, così come le attività dell'Asl per ricostruire la catena di contatti e avviare le quarantene fiduciarie in attesa dei risultati. L'effetto immediato è stata la contrazione delle forze di polizia locale disponibili per il pattugliamento nelle strade, anche - ancora di più in questo periodo - per garantire il rispetto delle normative Covid tra privati cittadini ed esercenti.

Da qui la necessità di avere più agenti per garantire la sicurezza in città, come ricordato dal primo cittadino nella nota: "Siamo costretti a tenere chiuso l'ufficio di polizia per 7/10 giorni - si legge - poiché anche i restanti agenti sono posti in quarantena in attesa di ulteriori accertamenti sanitari".

E se la risposta dalla Prefettura dovesse essere negativa, si prospetta una settimana difficile in città, visto anche l'avvio di misure più stringenti - come il coprifuoco dalle 22 - previste dall'ultimo dpcm emanato dal Governo Conte, che richiede "di effettuare ulteriori controlli in paese" conclude Nitti