La passione per le moto e gli occhi "che brillavano di vita": Gioia del Colle saluta Anthony, scomparso a 21 anni dopo l'incidente

La passione per le moto l'aveva nel suo dna, tanto che anche sui social mostrava con orgoglio la foto di una grintosa Yamaha R125. Ed è proprio su un mezzo a due ruote di grossa cilindrata che ha perso la vita il 21enne Anthony Gemmati, originario di Gioia del Colle, in seguito all'impatto con un'auto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social alla notizia della tragica scomparsa, tra cui quella del sindaco del comune barese, Giovanni Mastrangelo:

Il dolore più grande che la vita possa riservare ad un genitore è la perdita di un figlio. Quando ciò accade non ci sono parole capaci di alleviare il dolore per la perdita subita. Forse un pensiero di cordoglio, una preghiera oppure il semplice silenzio possono, solo in piccola parte, aiutare chi oggi piange una persona cara. Mentre assisti sgomento ed impotente dinanzi alla fragilità umana, rifletti su quante volte la gioia di vivere sia un dono prezioso da preservare ogni singolo giorno. Spero che chi ti ha amato in questa vita trovi la forza per superare questo immenso dolore.

Tra i messaggi affidati ai social da parte degli amici, che lo ricordano come una persona "solare e gentile", c'è quello di Luana: "Quel sorriso meraviglioso si è spento - scrive - Non ci sono parole per spiegare lo sgomento e in certi casi neppure serve. Così ti ricorderò, in una Berlino bellissima e con gli occhi che ti brillavano di vita".

fonte fb Anthony Gemmati