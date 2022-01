Esclusa dal concorso pubblico perché impossibilitata a presentarsi alle selezioni per il Covid, fa ricorso: respinto dal Tar Puglia

Aveva fatto ricorso perché impossibilitata dal Covid a partecipare alle selezioni del concorso regionale, era stata respinta. Il Tar Puglia ha però dato ragione all'ente pubblico, di fatto rigettando la richiesta di uno dei candidati alle prove per "tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" dell'Asl Bari. Il bando, per 60 posti, era stato pubblicato a febbraio del 2020.

È legittimo per una pubblica amministrazione escludere da un concorso un candidato che non vi abbia potuto partecipare perché positivo al Covid, senza dargli la possibilità di svolgere le prove da remoto o differite. È in sintesi quello che ha spiegato il Tar Puglia in una sentenza con la quale ha rigettato il ricorso di una aspirante "tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" dell'Asl Bari. Il bando, per 60 posti, era stato pubblicato il 20 febbraio 2020.

Nelle more della procedura e per ridurne i tempi, tenendo conto dell'emergenza sanitaria appena scoppiata, la Asl aveva poi eliminato le prove preselettive, convocando i candidati direttamente per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche fissate il 9 giugno 2021, con obbligo di presentare l'esito di un tampone negativo effettuato entro 48 prima della prova. La candidata, risultata positiva al test, ha inviato una pec l'8 giugno chiedendo di sostenere le prove in modalità alternative.

Richiesta respinta dalla Asl e impugnata. Secondo la ricorrente, che chiedeva l'annullamento del concorso, "l'impedimento oggettivo a sostenere le prove, derivante da una causa di forza maggiore del tutto indipendente dalla sua volontà, in quanto sottoposta alla misura dell'isolamento fiduciario prevista dalla normativa anti-Covid-19 per la tutela della salute pubblica, non giustificherebbe la sua esclusione dalla procedura".