In continuo calo i ricoveri Covid in Puglia: posti letto reparti non critici sotto la soglia critica del 40%

Scende sotto la soglia critica del 40% la quota di posti letto occupati nei reparti 'ordinari' Covid in Puglia: il calo dei ricoveri degli ultimi giorni ha abbassato il valore dal 41 al 39%, secondo quanto riferisce l'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari).

Nella giornata di ieri, infatti, i totali ricoverati in aree non critiche era 1498, in costante calo da settimane. Gli accessi al Pronto Soccorso nella regione, sempre considerando i numeri del 20 gennaio, sono stati 1630, dei quali 250 per sospetti casi di positività al covid-19, ovvero il 15,34% del totale. Resta invece oltre il valore delle terapie intensive, al 32%, di poco superiore al limite del 30%.