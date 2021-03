Pazienti Covid nelle terapie intensive, in Puglia 21 nuovi ricoveri in un giorno: quarta tra le regioni italiane

Nella giornata di ieri i pazienti complessivamente ricoverati sono saliti a 1571: di questi 172 nelle Rianimazioni. Il tasso di occupazione di posti letto resta sulla soglia critica del 30%. Intanto per l'ospedale in Fiera accordo raggiunto con i medici, uno degli step per l'attivazione

Con 21 pazienti Covid entrati nelle Terapie intensive, nella giornata di ieri la Puglia è stata la quarta regione italiana per nuovi ingressi nelle Rianimazioni. Il dato emerge dal report del Ministero della Salute. A precedere la nostra regione, Lombardia (78 ingressi), Emilia Romagna (39) e Lazio (22).

Nella giornata di ieri 11 marzo, come riportato dal bollettino epidemiologico regionale, i pazienti Covid ricoverati in Puglia sono saliti complessivamente a 1571 (nove in più rispetto al giorno precedente): 172 sono quelli presenti nelle Terapie intensive. Il tasso di occupazione dei posti letto, secondo l'ultimo monitoraggio Agenas, resta ancora sulla soglia critica del 30%, sostanzialmente stabile rispetto ai giorni scorsi. Stabile anche al 39% (a un passo dalla soglia critica del 40%), l'occupazione dei posti letto di area non critica.

Intanto, nella serata è arrivato l'accordo con i medici per il reperimento del personale destinato all'ospedale Covid in Fiera. L'intesa raggiunta permetterà di avviare le esercitazioni nell'ambito del percorso di attivazione della struttura: al momento, comunque, non sono state fornite nuove date per l'ingresso dei primi pazienti.

Per la Puglia, intanto, si prospetta il passaggio in area arancione: il nuovo report dell'Istituto superiore di Sanità, con le relative ordinanze del Ministero della Salute per i cambi di colore, è attesa per oggi. Maggiori restrizioni, però, potrebbero scattare per le province di Bari e Taranto, che hanno numeri da zona rossa.