Ricoverate in Terapia intensiva per Covid due partorienti al Policlinico: stabili le condizioni dei neonati

Due donne positive al Covid sono state ricoverate in Terapia intensiva al Policlinico di Bari a causa di una grave infenzione polmonare legata al virus dopo il taglio cesareo. La prima, come raccontato dall'Agenzia Dire, è una 37enne, ricoverata la scorsa settimana a causa di alcuni sintomi dovuti all'infezione: nella serata di ieri le sue condizioni si sono aggravate e i medici hanno proceduto al taglio cesareo per mettere in sicurezza i gemelli, ora in osservazione in Terapia intensiva neonatale, fortunatamente in buone condizioni. La donna è stata invece trasferita in rianimazione.

La seconda donna, di cui ha dato invece notizia Telebari, è stata ricoverata questa mattina, per poi essere trasferita nel reparto di Terapia intensiva Covid dopo il parto.