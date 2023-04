Plesso Kennedy inagibile per gli effetti del maltempo, lieto fine per gli alunni del 26° Circolo: "Riaperto dopo le festività"

Prima la chiusura del plesso per le infiltrazioni d'acqua, con relativo trasferimento delle lezioni in un'altra struttura a Mungivacca. Poi l'impossibilità di utilizzare lo scuolabus a causa della mancanza della figura dell'accompagnatore sul mezzo fornito dal Comune di Bari.

Arriva il lieto fine per i 39 alunni di scuola dell'infanzia iscritti al 26° Circolo didattico di Bari che, prima della chiusura, frequentavano il plesso Kennedy nell'omonima via di Poggiofranco. La conferma arriva dalla preside Maria Iaia, che ha firmato la circolare per il ritorno degli alunni nella struttura. I lavori, che originariamente sarebbero dovuti durare circa tre settimane, termineranno entro il ponte festivo.

Dopo l’esito del sopralluogo congiunto effettuato nella struttura dalla stessa dirigente scolastica, e dopo il parere favorevole al rientro degli alunni nel plesso di appartenenza con le dovute garanzie di sicurezza anche da parte del Comune, si dispone "il rientro degli alunni nel plesso Kennedy a partire da mercoledì 26/04/2023 - si legge nella circolare - Si coglie l’occasione per ringraziare sentitamente tutti coloro che si sono impegnati sin dal primo momento affinché il disagio degli alunni, delle loro famiglie e del personale scolastico fosse limitato il più possibile, lavorando a tempo di record e realizzando nell’arco di pochissimi giorni tutto ciò che ha consentito il rientro in piena sicurezza dei minori".