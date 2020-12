Incendio nell'ex Socrate, ospiti fatti rientrare in serata nell'edificio sgomberato: "Ora inizi il percorso di recupero"

La situazione si è sbloccata solo in tarda serata, quando intorno alle 21.30 è arrivato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, per rendersi conto della situazione. E allo scadere del coprifuoco, è stato concesso nuovamente l'ingresso nell'edificio che ospitava il Socrate, sgombrato ieri dopo che un incendio si era verificato all'interno della struttura.

La decisione è stata salutata in diretta social dall'associazione Solidaria, che aveva chiesto al primo cittadino di intervenire per salvaguardare i migranti e le altre persone che vivono all'interno della struttura. E ora chiedono un intervento dell'amministrazione per risanare l'immobile: "A fronte all'emergenza sanitaria in corso, come previsto dall'ultimo decreto governativo, dalle ore 22 scatta il coprifuoco - spiegano - Una ragione in più per permettere ai e alle residenti di rientrare e di farlo definitamente. Solo da domani può iniziare il percorso per l'autorecupero e la definitiva riqualificazione di una casa autogestita da ben 11 anni da persone migranti".

(Foto fb Solidaria)