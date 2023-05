Manutenzione stradale nel Municipio I, iniziati i lavori di adeguamento della segnaletica a San Giorgio

"Sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nel Municipio I a cura della ditta Tesoro Srl. Hanno iniziato dal quartiere San Giorgio e proseguiranno per tutto il lungomare fino all’Intersezione con il ponte di Vagno". Lo ha comunicato il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

"Gli interventi da fare sono tanti e seguiranno un cronoprogramma definito dall’ufficio tecnico del comune di Bari, dando priorità alle strade con maggiore circolazione, posti per disabili e strisce pedonali - precisa Leonetti in una nota - Tutti i lavori del caso vanno a garantire gli standard di sicurezza previsti dal codice della strada, ma anche alcune richieste giunte dai cittadini come stalli per motocicli, posti per disabili e altro. Particolare attenzione sarà data alla segnaletica verticale posta in corrispondenza dei varchi di accesso al quartiere San Nicola al fine di renderla più comprensiva e più utile per i cittadini".