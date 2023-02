Abbandonano rifiuti e scarti alimentari nelle postazioni mercatali: multati 6 ambulanti a Monopoli

Sono stati sanzionati perché, al termine della loro attività mercatali, non avevano raccolto e differenziato gli scarti dei prodotti alimentari e dei rifiuti, agendo così in spregio alle elementari regole di igiene urbana e alle prescrizioni dei regolamenti comunali. Il nucleo Antidegrado della Polizia Locale di Monopoli ha multato ieri 6 venditori ambulanti del mercato settimanale in via Pisonio. Agli esercenti è stata applicata una sanzione amministrativa di alcune centinaia di euro.

"Stiamo cercando con grande sacrificio e nonostante le grandi carenza in organico di preservare il 'decoro' della città - ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale di Monopoli, Saverio Petroni - Le tre unità che compongono il nucleo, che si occupa anche di accertare violazioni amministrative e penali in materia di edilizia ed ambiente, sono al servizio dei cittadini a cui chiedo di continuare a segnalare eventuali abusi per preservare la legalità".