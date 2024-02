Rifiuti pericolosi sversati nelle campagne di Bari: scatta la denuncia, sequestrato furgone

La Polizia Locale di Bari ha denunciato una persona per gestione illecita di rifiuti in assenza di autorizzazioni. Gli agenti hanno intercettato su strada San Giorgio Martire un furgone dal quale sono stati scaricati rottami di vario genere, gettati in un fondo agricolo sottostante la Statale 16.

Tra i rifiuti buttati, di tipologia pericolosa e non, anche televisori fuori uso, parti di frigoriferi, raee, resti di infissi in alluminio e lamierati vari di autoveicoli. Il mezzo utilzizato per lo scarico è stato posto sotto sequestro. In base alle indagini, alla documenzione esaminata, nonché da precedenti registrazioni della videosorveglianza cittadina, è stato scoperto che il furgone era stato utilizzato in almeno altre 4 occasioni oer sversare rifiuti speciali sulla strada Modugno-Carbonara, fin dal novembre dello scorso anno.