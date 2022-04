Rifiuti abbandonati in campagna, ma il Cud tradisce lo 'sporcaccione': multato il responsabile

Aveva abbandonato rifiuti in campagna a Pasquetta, ma non aveva calcolato che nei bustoni c'era una 'traccia'. Sono stati i dati contenuti in un CUD, a far scoprire agli agenti della polizia locale di Monopoli l'identità del trasgressore.

I controlli nella mattinata avevano permesso di scoprire una mini discarica in località Parco di Tucci. Tra le carte abbandonate, appunto, anche il documento fiscale, che ha permesso di rintracciare il proprietario, al quale arriverà una multa di 600 euro, secondo quanto disposto dal Codice dell'ambiente. Il trasgressore sarà poi obbligato al ripristino dei luoghi a sue spese.