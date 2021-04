Campagne come discariche, sos da Japigia: "Quei rifiuti diventeranno presto roghi tossici"

"Le nostre campagne, a due passi dalle nostre case, le stanno riempiendo di rifiuti, quando l'erba seccherà, quei rifiuti diventeranno roghi tossici, grazie al fuoco che sovente percorre gli incolti in tarda primavera... insomma un film già visto troppe volte".

La segnalazione arriva dal quartiere di Japigia: gli scatti dei residenti si riferiscono alla zona tra strada De Serio e strada Rafaschieri, già tristemente nota per il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

"Ci appelliamo ancora una volta alle istituzioni - è il messagggio lanciato dai residenti attraverso il gruppo Fb 'Gli amici del muretto di via Pascazio' - affinché quei terreni vengano messi in sicurezza e quei rifiuti non possano nuocere alla nostra salute, siamo ancora in tempo per prevenire".

