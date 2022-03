Campagne come discariche, rifiuti abbandonati e dati alle fiamme alla periferia di Valenzano: "Situazione insostenibile, serve un intervento"

Bustoni pieni di rifiuti, pannelli e vecchie tapparelle, scarti edili e anche manufatti che potrebbero essere in cemento-amianto. Piccoli cumuli disseminati tra gli ulivi, nelle campagne alla periferia di Valenzano, nella zona che si estende in direzione del quartiere barese di Ceglie del Campo, a ridosso della ferrovia. In alcuni punti, le tracce dei roghi sono evidenti: di alcuni rifiuti non resta che cenere, mentre altri appaiono evidentemente anneriti dalle fiamme.

Il fenomeno, purtroppo, è ben noto, così come i 'meccanismi' dello scempio: all'accumulo dei rifiuti, seguono quasi sempre le fiamme, per smaltire illecitamente quanto accatastato, con relativi roghi che avvelenano l'aria e allarmano i residenti.

"Una situazione insostenibile", afferma un cittadino riferendosi, nello specifico, a quanto rilevato nella zona di via Vecchia Ceglie, a Valenzano. "Ho segnalato più volte alle autorità competenti, ma gli interventi avvengono solo quando vengono appiccati gli incendi, e comunque viene lasciato tutto lì, invece si tratta di una situazione che va presa seriamente in considerazione".