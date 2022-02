Bustoni di spazzatura, plastica e scarti edili: ancora rifiuti abbandonati nel parco di Lama Balice

Bustoni di spazzatura, cartoni vuoti, secchi di vernice e altro materiale plastico, insieme a scarti edili. L'area naturale di Lama Balice ancora una volta ridotta a discarica. L'ultima segnalazione, in ordine di tempo, arriva dall'Anuu (associazione Migratoristi italiani) e riguarda strada rurale del Torrente.

La zona interessata dall'abbandono dei rifiuti è stata notata dalle guardie impegnate in un servizio di monitoraggio per l'avifauna, ed è stata segnalata alle autorità competenti per sollecitare interventi, evidenziando, "il paventato rischio di inquinamento dell'area", anche di particolare interesse faunistico.