Pneumatici, contenitori di fitofarmaci e anche la carcassa di un'auto: le campagne intorno a Lama Balice come discariche

Le campagne a ridosso del parco di Lama Balice, a Bari, ancora una volta utilizzate come discariche abusive. L'ennesima denuncia arriva dai volontari delle associazioni Anuu Migratoristi e Gens Nova, che nella gironata di domenica hanno effettuato un sopralluogo nelle aree limitrofe all'area protetta.

In uno dei siti ispezionati, sono state rinvenute "ingenti quantità di contenitori di fitofarmaci probabilmente utilizzati in agricoltura" , mentre percorrendo la vecchia provinciale 54 i volontari si sono imbattuti dapprima in una decina di carcasse di pneumatici smaltiti sul suolo, per poi ritrovare a qualche decina di metri una catasta di rifiuti eterogenei. A ciò, si è aggiunto anche il rinvenimento di una carcassa di auto letteralmente carbonizzata, adagiata sul suolo agricolo.

"Purtroppo - commentano con amarezza i volontari - ancora tanto c’è da fare, per colmare l’inciviltà e la maleducazione che individui senza scrupoli consumano a danno del patrimonio naturale". Come di consueto, i siti individuati sono stati segnalati alle autorità competenti per gli inteventi del caso