Scarti edili e ingombranti abbandonati a ridosso della lama, area ripulita: "Finalmente libera dai rifiuti"

Un'area a ridosso della Lama Lamasinata, nei pressi di strada San Giorgio, trasformata in discarica, e ora ripulita. A segnalarlo sono le guardie ambientali del Nucleo Anuu, impegnate nel fine settimana in un monitoraggio del territorio per contrastare il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti.

Il sito, già segnalato dall'Anuu nell'agosto 2022, "è stato ripulito - annunciano i volontari mostrando le foto dell'area prima e dopo la pulizia - e con nostra grande soddisfazione possiamo censirlo come zona “rubbish free” nella mappa".

A fronte di questa "unica nota positiva" restano però altre situazioni di degrado già segnalate alle Autorità competenti: "Dalla discarica sotto il ponte Tatarella, passando ai cumuli di rifiuti eterogenei a pochi passi dalla S.P.60 proseguendo con l’abbandono di svariati metri cubi di scarti edili sul nudo terreno in agro di Bari, finendo ai fusti depositati sulla strada San Giorgio Martire, tutte situazioni che segnano irrimediabilmente la qualità del territorio e che saranno inserite nella mappatura svolta in concerto con il Gruppo di Lavoro di Gens Nova". "Purtroppo continuiamo a segnalare scempi, in attesa di ulteriori misure atte a contrastarli, come ad esempio l’istituzione del servizio di vigilanza ecologica volontaria (L.R. 10/2003), che nell’area Metropolitana di Bari non riesce a partire", concludono i volontari.