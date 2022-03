Rifiuti abbandonati in zone di campagna, sporcaccioni incastrati dalle bollette lasciate nei sacchetti: sanzioni a Monopoli

Dai sacchetti di rifiuti abbandonati da privati cittadini alla mancata raccolta differenziata da parte dei commercianti: raffica di controlli e sanzioni della Polizia locale a Monopoli.

Nell'ambito di interventi mirati di contrasto al fenomeno, una pattuglia con a bordo il Comandante, ha intercettato un uomo che dopo aver affisso nuovi manifesti su un impianto pubblicitario collocato in contrada Corvino, si è disfatto dei rifiuti cartacei precedentemente rimossi abbandonadoli sul marciapiede. Verbalizzato in flagranza l'autore dell'illecito che, ritornato sul luogo, ha proceduto anche al recupero del materiale illecitamente depositato e che sarà conferito secondo le procedure ordinarie.

Ma i controlli hanno interessato anche alcune attività commerciali, con sanzioni per alcune centinaia di euro a carico di esercenti che non differenziavano i rifiuti prodotti all'interno delle attività e che venivano, invece, tutti indebitamente conferiti nella frazione secca.

Le sanzioni, infine, sono scattate anche per alcuni cittadini, dove nelle prime ore di questa domenica, a tradire gli incivili del sacchetto selvaggio, in località Cristo delle Zolle e contrada Marzone, sono state alcune "indigeste" bollette di utenze domestiche che hanno consentito di risalire ai relativi trasgressori.

"La lotta agli sporcaccioni è un obiettivo del Corpo e della nostra Amministrazione comunale - sottolinea il comandante Saverio Petroni - Lo sforzo degli onesti cittadini monopolitani a differenziare e riciclare i rifiuti non può e non deve essere vanificato dalla condotta scellerata di chi, in spregio ad ogni regola, decide di non rispettare l'ambiente e la salute pubblica. I controlli non concederanno tregua su tutti il territorio".