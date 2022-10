Il 'lancio del sacchetto' costa caro a quattro automobilisti, sanzionati: "Identificati grazie a bollette e biglietti aerei tra i rifiuti"

Nelle buste dei rifiuti abbandonati a bordo strada avevano lasciato anche bollette dell'energia elettrica e biglietti aerei di un viaggio estivo. Una dimenticanza che è costata cara a quattro automobilisti incivili, che avevano utilizzato i muretti a secco di via Campione, a Monopoli, come improvvisata discarica. I controllli della polizia locale hanno così permesso di risalire all'identità degli 'sporcaccioni', che ora riceveranno una multa di 200 euro ciascuno.

E il pugno duro della Locale non si ferma qui, visto che - come annunciato dal comandante Saverio Petroni, i controlli continueranno anche nei prossimi giorni per assicurare