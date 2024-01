Rifiuti abbandonati nelle campagne fra Japigia e Mungivacca: "Danno al patrimonio ambientale"

Nel primo giorno del 2024, sono state scoperte carcasse di pneumatici depositate su una arteria rurale che collega il quartiere Japigia a Mungivacca. Sempre nella stessa area sono stati rinvenuti rifiuti speciali che ammorbavano i suoli agricoli. È questo il mortificante bilancio della prima perlustrazione del nuovo anno compita dalle Guardie Anuu del Nucleo di Bari.

A distanza di oltre due mesi dalla segnalazione, il Corpo Nazionale di Guardie Volontarie, ha ritrovato un vascone contenente sostanze liquide simil-oleose che giaceva ancora in una strada nel territorio di Triggiano.

"Tanto c’è da fare, per colmare l’inciviltà e la noncuranza che individui senza scrupoli consumano a danno del patrimonio rurale e ambientale in spregio alle normative vigenti - si legge in una nota del Corpo Nazionale Guardie Volntarie Anuu - costoro compiono gesta inqualificabili, nella piena esasperazione dei cittadini che operano nelle aree agricole che vivono in prima persona questo disagio ambientale, con l’amara consapevolezza del danno prodotto. Scenari che lasciano sgomenti e rammaricati, come consuetudine sono state informate le autorità preposte per la verifica delle singole situazioni riscontrate".