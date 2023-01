Materassi e divani abbandonati agli angoli di strada: il quartiere Libertà invaso dai rifiuti

Rifiuti ingombranti abbandonati per le vie del rione, sporcizia diffusa ai bordi dei marciapiedi. I residenti del quartiere Libertà di Bari denunciano lo stato di degrado e incuria in cui versano alcuni angoli storici della zona: in via Garruba giace da circa 10 giorni un vecchio materasso, in via Abate Gimma è stato depositato addirittura un divano nei pressi di un cassonetto.

Tutti gli ingombranti depositati non mostrano indicazioni e targhette per la prenotazione del ritiro. Sono stati semplicemente abbandonati lungo la strada, in spregio alle norme comunali ed al comune senso civico.

Nelle strade si notano anche rifiuti gettati fuori gli appositi contenitori (già pieni in maniera debordante), oltre gli immancabili bisogni dei cani depositati lungo i marciapiedi. Un quadro desolante per uno dei quartieri più antichi e ricchi di storia della città.