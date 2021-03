Via i rifiuti abbandonati lungo la complanare, ripulita area a Bitritto

Una discarica abusiva lungo una complanare della provinciale 236 Bari-Bitritto. Una situazione di degrado non nuova, purtroppo, soprattutto nelle zone più periferiche del nostro territorio.

Il sito, ubicato nel territorio di Bitritto, nello scorso mese di ottobre era stato individuato e segnalato alle autorità territoriali competenti da una pattuglia di ispettori della sezione Vigilanza ambientale della Regione Puglia, impegnati in un apposito servizio di vigilanza rurale. Una segnalazione che ha portato negli ultimi giorni alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area interessata. L'auspicio, ora, è che gli incivili non tornino ad abbandonare nella zona rifiuti di ogni genere. Forse, in questo senso, l'installazione di fototrappole nei luoghi più interessati dal fenomeno costituirebbe un buon deterrente per gli sporcaccioni, oltre ad agevolare, in caso di abbandono, l'effettiva individuazione dei responsabili.

