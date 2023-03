La provinciale 236 di Bari invasa dai rifiuti ingombranti: "I turisti percorrono la strada nel degrado ambientale"

Un percorso stradale, molto frequentato da turisti, deturpato dai rifiuti abbandonati e dall'inciviltà. È questa la denuncia sulle condizioni in cui versa la strada provinciale 236 di Bari che giunge da un lettore. "Gestisco con mia moglie un piccolo Bed and Breakfast nella collinare Cassano delle Murge - scrive lo sconsolato cittadino - Lavoro a partire da fine aprile con turisti provenienti dal Nord Europa. Non potete immaginare quanta vergogna provo quando i turisti che atterrano all'aeroporto di Bari percorrono la provinciale 236 per raggiungere Cassano".

L'incivile pratica dell'abbandono dei rifiuti era stata segnalata ultimamente in alcuni quartieri di Bari. La situazione di degrado, a quanto pare, sembra abbia superato i confini cittadini per estendersi sulle arterie stradali più frequentate della provincia.