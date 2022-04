Rifiuti abbandonati nel verde e conferiti male nei cassonetti: turisti e negozianti 'sporcaccioni' beccati a Monopoli

Avevano abbandonato rifiuti organici, ma sono stati beccati in flagrante dalla polizia locale. Sono stati perciò multati alcuni turisti austriaci, che con il loro camper stavano sostando in località Cala Susca. Gli agenti hanno visto uno dei turisti lasciare la busta e sono subito intervenuti per verbalizzare 172 euro di sanzione amministrativa.

I controlli della Locale di Monopoli hanno riguardato anche le attività commerciali nel comune barese: gli esercenti fermati non differenziavano i rifiuti prodotti all'interno delle attività, conferendoli invece insieme al materiale plastico. Anche per loro è scattata la multa di 200 euro.