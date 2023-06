Rifiuti abbandonati sulla costa a Torre a Mare: "Via Morelli e Silvati trasformata in una discarica a cielo aperto"

Una discarica a cielo aperto a Bari, in via Morelli e Silvati. È questa la denuncia dell'associazione Sos Città che giunge dal quartiere Torre a Mare. Le testimonianze dei cittadini baresi sono state raccolte dall'associazione impegnata sul tema del rispetto dell'ambiente e della lotta all'abbandono dei rifiuti.

"Ci troviamo di fronte ad un duplice problema - spiega Danilo Cancellaro, presidente di Sos Città - perché se da un lato ci sono gli incivili che meriterebbero di essere individuati e sanzionati per il comportamento avuto, dall'altro vi è la necessità che i tratti di costa vengano trattati allo stesso modo da parte dell'amministrazione comunali, specie via Morelli e Silvati che da sempre è uno dei luoghi più affollati per la bellezza del mare e la tranquillità della costa. Già lo scorso anno infatti avevamo denunciato la stessa identica situazione che, prontamente, venne affrontata nel migliore dei modi".

"E dunque anche quest'anno ci ritroviamo con delle foto segnaletiche che ci indignano perché non è davvero possibile che possa accadere tutto ciò ancora oggi. Sulla costa e a bordo strada ci sono rifiuti di ogni genere: plastiche, vetro, organico, cumuli di rifiuti sparsi un po' ovunque negli orribili sacconi neri della spazzatura - denuncia Dino Tartarino, vice presidente di Sos Città - Bari ha una costa lunghissima ed è davvero difficile tenere tutto sotto controllo, ma questo tratto tutti sappiamo essere popolato d'estate ed è per questo che non può essere secondo a nessuno".

"Lanciamo un appello, così come fatto lo scorso anno, al sindaco Antonio Decaro e all'Amiu affinché si possa fare uno sforzo anche per questo tratto di costa, ripulendo ed eliminando qualsiasi rifiuto oggi presente e, contemporaneamente, prevedendo un servizio di pulizia costante affinché la discarica oggi presente non possa più sorgere. Una cosa è certa: di sicuro non possiamo far finta che quei rifiuti non siano lì", concludono Cancellaro e Tartarino.