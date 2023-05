Storie di ordinaria inciviltà in via Nicolai: la strada trasformata in una discarica a cielo aperto

Ennesimo episodio di degrado urbano in una delle vie principali del quartiere Libertà: sul marciapiede sono stati abbandonati mobili di ogni genere e grandezza

Mobili di ogni genere e grandezza abbandonati sui marciapiedi nel quartiere Libertà di Bari. Prosegue la lunga serie di episodi di inciviltà: la desolante scena di questa mattina giunge da via Nicolai. L'angolo della strada che incrocia con via Ravanas è stata trasformata in una discarica a cielo aperto, con rifiuti ingombranti depositati lungo il marciapiede: l'ennesima immagine di degrado urbano che colpisce inesorabilmente uno dei quartieri centrali della città.