Abiti usati e maleodoranti, maxi carico sequestrato nel porto di Bari: la merce proveniva dalla Lituania

La Guardia di Finanza, in collaborazione con funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ha sequestrato, nel porto di Bari, un ingente carico di rifiuti costituito da indumenti usati e maleodoranti. Il tutto, del peso di circa 24 tonnellate, era stipato in un container alla rinfusa e senz ail rispetto di norme igieniche. La 'merce' proveniva dalla Lituania ed è transitata nella zona commerciale del porto, in procinto di essere importata nel territorio italiano, per un valore di scambio, decisamente irrisorio, di 80 euro



Il carico è stato sottoposto ad accurato controllo scanner, e successivamente ispezionato fisicamente, accertando che la natura dello stesso era certamente quella di rifiuto. I rifiuti sono stati quindi sequestrati assieme al container. Denunciato il legale rappresentante della società di destinazione, attiva nel Brindisino.