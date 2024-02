Un nuovo centro mobile per la raccolta rifiuti nel Municipio IV: sarà attivo da lunedì 5 febbraio

Sarà attivo da lunedì 5 febbraio un nuovo centro mobile Amiu per la raccolta dei rifiuti sul territorio cittadino. Si tratta della quarta postazione messa a disposizione da Amiu e coprirà il territorio del Municipio IV, di recente interessato dall'avvio del porta a porta. E' prevista allo stesso tempo la chiusura del centro di via Trisorio Liuzzi.

Come gli altri, il nuovo centro sarà riservato alle sole utenze domestiche residenti nel comune di Bari, previa esibizione del codice fiscale.

Sarà attivo: a Ceglie, il lunedì e il giovedì, in via Manzari (parcheggio scuola); a Santa Rita, il martedì (in via Costruttori di pace) e il venerdì (in piazza Pertini); a Carbonara, il mercoledì e il sabato (nel parcheggio del mercato di via Vaccarella; a Loseto, il martedì e il venerdì (parco Mizzi - via Jolando Nuzzi, nei pressi del supermercato).

Anche questo centro mobile è attivo dalle 7 alle 11, dal lunedì al sabato. Nei limiti delle volumetrie disponibili, è possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuto: organico, plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indumenti dismessi, olii vegetali esausti, pile e batterie esauste, piccoli RAEE (R4), piccoli televisori (R3), ingombranti (fino a cinque pezzi).