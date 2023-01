Abbandona rifiuti sulla costa, ma su un cartone ci sono i suoi dati: individuato e sanzionato

Si sarebbe sbarazzato di alcuni rifiuti lasciandoli sul litorale di Monopoli. Gli uomini della Guardia costiera, impegnati in un servizio di controllo nella zona di via Marina del Mondo, hanno individuato il materiale e, esaminandolo, hanno notato, su uno dei cartoni, una targhetta riportante i dati del destinatario di quel pacco.

Grazie a queste informazioni e una 'indagine lampo', si è così risaliti ai dati anagrafici del responsabile dell’abbandono selvaggio che è stato immediatamente sanzionato.

"Seppur questa volta si è riusciti ad individuare il responsabile - commenta la Guardia costiera -rimane l’amarezza nell’apprendere che vi è tutt’oggi chi rischia una sanzione salata per disfarsi di rifiuti che potrebbero tranquillamente essere conferiti gratuitamente presso una delle isole ecologiche sparse per la città e/o presso il centro di raccolta comunale ed a maggior ragione perché spesso questi incresciosi episodi, proprio come nel caso di specie, avvengono a poche centinaia di metri da una delle comodissime isole ecologiche. La Guardia Costiera di Monopoli assicura che nonostante il periodo invernale non sarà interrotta la vigilanza sul litorale per il controllo del rispetto delle più basilari norme ambientali e di educazione civica"