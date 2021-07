Tra le campagne di Japigia piccole discariche pronte a essere incendiate: la vergogna emersa dallo 'Spazzatour'

Rifiuti abbandonati nella campagne di Japigia, forse anche con residui di amianto, pronti a essere bruciati. È il desolante quadro emerso dallo 'spazzatour' organizzato dai residenti del quartiere, a cui ha preso parte anche il presidente del primo Municipio di Bari, Lorenzo Leonetti, e il Nucleo antidegrado della polizia locale, guidati dalle Guardie dell'ANUU Migratoristi.

"Le forze dell’ordine da soli non possono farcela ed è per questo che l’aiuto da parte di tutti noi diventa fondamentale - spiega Leonetti - Personalmente coinvolgerò la polizia Locale e la Ripartizione Ambiente affinché venga messo in pratica qualsiasi azione per contenere questa situazione. Non dimentichiamo che non curare le proprie proprietà è reato". "Un altro tassello è stato posto, ovvero far conoscere i luoghi, da dove sempre più spesso si levano i famigerati roghi che ammorbano l'aria - spiegano dal comitato Cittadini di Japigia - Il nostro cammino non si ferma e vuole essere sempre più foriero di un dialogo costruttivo cittadini/istituzione, che mira ad una più consapevole conoscenza del fenomeno che interessa tutti indistintamente".