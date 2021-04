Rifiuti, nuovi orari per il conferimento dell'indifferenziato: si parte il 1 maggio

Nuovi orari per il conferimento dei rifiuti indifferenziati a Bari. Partirà domani, 1 maggio, il nuovo calendario con gli orari estivi di conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti (raccolta stradale).

Nello specifico, si potranno conferire tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, dalle 18.30 alle 22.30. Come ricordato dal Comune in una nota, il mancato rispetto degli orari di conferimento comporta una sanzione pari a 100 euro.

Per quanto riguarda le altre frazioni, è confermata la possibilità di conferimento tutti i giorni, senza limitazioni di orario.

"Da domani si torna agli orari estivi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati - commenta Pietro Petruzzelli - dopo un mese di proroga degli orari invernali dovuto alle misure restrittive introdotte dall’ordinanza regionale che prevedeva la chiusura di tutte le attività economiche alle ore 18. Grazie all’allentamento delle limitazioni introdotto da lunedì scorso, abbiamo deciso di ripristinare gli orari previsti per questo periodo dell’anno in cui le temperature aumentano”.

Sempre da domani, inoltre, i titolari degli esercizi commerciali sono tenuti a conferire gli imballaggi di cartone, piegati e schiacciati in modo da occupare il minor spazio possibile, di fianco ai cassonetti stradali della carta dalle ore 20 alle 21.