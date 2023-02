/ Via Alessandro Manzoni

La colonnina del parcheggio usata come cassonetto per i rifiuti ingombranti: la scena di degrado nel quartiere Libertà

I resti di una cornice di un quadro sono stati appoggiati al totem elettronico per il pagamento della sosta in via Manzoni. Attorno alla macchinetta per il ticket orario, sono stati abbandonati altri oggetti voluminosi