Televisioni, armadi e specchi abbandonati sul marciapiede: è ancora emergenza rifiuti al Libertà

All'angolo tra via Trevisani e via Bovio la carcassa di un televisore fa bella mostra di se a pochi passi dal cassonetto, in mezzi alle rimanenze di quello che ha tutta l'apparenza di essere un rogo. Spostandoci in via Nicolai, appoggiati al muro dell'ex Manifattura Tabacchi troviamo diverse assi di legno, che sicuramente appartenevano a un vecchio mobile, mentre in via Principe Amedeo 'l'esposizione' si arricchisce anche con uno specchio, oltre ad altre parti di mobilio. Sono alcuni dei resti dell'azione degli incivili segnalati tra le vie del quartiere Libertà, tra le strade condivise con il Murattiano: decine di rifiuti ingombranti che ignoti hanno abbandonato approfittando del favore della notte, senza segnalarli all'Amiu per il ritiro gratuito come da consuetudine. Una situazione che non mette a rischio solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza dei passanti, visto il rischio di cadute per la grandezza dei rifiuti lasciati nel mezzo del passaggio pedonale.