Rifiuti ingombranti abbandonati in via Dieta di Bari: "Nel quartiere Madonella manca l'igiene urbana"

Rifiuti ingombranti abbandonati da giorni in via Dieta di Bari. Una cittadina segnala lo stato di degrado e incuria in cui versa la strada nel quartiere Madonnella del capoluogo pugliese. "Rifiuti vari sparsi nei pressi dei bidoni, operatori ecologici che lasciano aperti i bidoni dopo lo svuotamento", commenta amaramente l'utente che sottolinea come il problema della spazzatura lasciata sui marciapiedi non sia solo confinato al quartiere Libertà.