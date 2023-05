Degrado nel quartiere Libertà, via Pietro Oreste 'inondata' dai rifiuti ingombranti abbandonati in strada

Un tavolo, contenitori in plastica e cartoni depositati sul marciapiede, fuori dai cassonetti posizionati in strada. Il teatro della scena di (consueto) degrado urbano è via Pietro Oreste, nel quartiere Libertà di Bari. L'immagine deprimente è stata riportata dalla pagina instagram 'Degrado e Libertà' che raccoglie segnalazioni inerenti le condotte incivili perpetrate nel quartiere barese. Ancora una volta il malcostume dell'abbandono di rifiuti ingombranti trova casa nella zona del capoluogo pugliese a ridosso del centro cittadino.