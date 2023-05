Continua lo scempio degli ingombranti abbandonati nel quartiere Libertà: 'discarica a cielo aperto' in via Ravanas e via Bovio

Continua la pratica incivile legata all'abbandono dei rifiuti ingombranti nel quartiere Libertà di Bari. Le ultime desolanti immagini giungono questa mattina da via Bovio e via Ravanas: sui marciapiedi sono stati depositati mobili, materassi, contenitori, sedie e varie strutture di arredamento immobiliare. L'impressionante mole di rifiuti pare una discarica a cielo aperto, in uno dei quartieri centrali della città.