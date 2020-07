'Sporcaccione' getta rifiuti ingombranti per strada a due passi dal Policlinico: beccato e multato

Una persona è stata multata dalla Polizia Locale, a Bari, sorpresa a gettare rifiuti ingombranti in zona Policlinico. Scoperto un 70enne alla guida di un autocarro Fiat: l'anziano è stato colto in flagrante mentre si trovava in via Petrera.

Da giorni diversi cittadini avevano segnalato alcuni 'sporcaccioni' che, dopo aver presumibilmente svuotato alcune cantine, gettavano ingombranti per strada. L'uomo è stato quindi sanzionato.