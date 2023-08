Ingombranti abbandonati e pulizia delle strade, da Loseto l'sos dei residenti: "Chiediamo interventi e fototrappole"

"In via Capriati, accanto ai cassonetti, ci sono dei secchi pieni di scarti edili e pezzi di vetro: sono lì da mesi, e nonostante tante segnalazioni, non sono stati mai rimossi. In un'altra strada del quartiere, via Giacobelli, da tempo sono state lasciate delle basi in cemento, forse utilizzate per posizionare dei cartelli durante qualche trasloco. Nessuno le ha mai portate via. Per non parlare dell'abbandono di ingombranti, che è all'ordine del giorno, e di chi arriva dai Comuni limitrofi per buttare qui la spazzatura: spesso i residenti trovano i cassonetti già pieni, tanto da non riuscire neanche a gettare i propri sacchetti, o a doverli lasciare fuori. A Loseto la situazione legata ai rifiuti e agli abbandoni è critica, eppure non vediamo interventi". A farsi portavoce dei disagi e delle criticità rilevate dai cittadini del quartiere è Marco De Tullio, referente dell'associazione Retake IV Municipio. Al centro delle segnalazioni, l'abbandono selvaggio degli ingombranti, il fenomeno della 'migrazione' dei rifiuti, comune ad altre zone periferiche della città, ma anche la pulizia di strade e marciapiedi, giudicata insufficiente: "Ci pare che alcune zone non siano pulite da tempo, per questo chiediamo invece un programma di pulizia ordinaria ben definito". Problemi "noti da tempo", dice De Tullio, per i quali però i residenti "non ricevono ancora risposte". "Viene da chiedersi perché, ad esempio, Loseto sia stata esclusa dal programma di lavaggio delle strade 'Bari Pulita' di Amiu. Così come da tempo chiediamo interventi per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Tanto che, come associazione Retake, stiamo pensando di acquistare noi delle fototrappole. Perché non si fa nulla sul fronte della prevenzione? Come cittadini stiamo anche valutando la strada dell'esposto, in merito a questo fenomeno degli abbandoni selvaggi".

Amiu: "Da venerdì al via spazzamento meccanizzato nel quartiere"

"La situazione di Loseto e di tutto il IV Municipio è attenzionata da Amiu", assicura il presidente Paolo Pate, interpellato da BariToday. "Nei giorni scorsi sono stato in Commissione al Municipio e con la presidente Albergo e abbiamo esaminato diverse questioni". In particolare, per quanto riguarda il servizio di pulizia delle strade a Loseto, il presidente di Amiu annuncia un'imminente novità: "Da venerdì prossimo partiremo nel quartiere con lo spazzamento meccanizzato misto, che vede, accanto agli operatori a terra, l'ausilio di spazzatrici di ultima generazione che con le attrezzature di cui sono dotate consentono una migliore pulizia. Siamo partiti in via sperimentale dal quartiere Libertà, e, proprio in risposta alle esigenze del IV Municipio, abbiamo deciso di estendere il servizio su questi quartieri, incluso appunto Loseto". Quanto all'esclusione del quartiere dal programma 'Bari pulita', il presidente Amiu spiega che sarà pianificato non appena possibile anche l'invio di una macchina per il lavaggio, disponendo di "un ulteriore mezzo nuovo che ci consentirà di fare questo servizio".

Nella stessa giornata di venerdì, inoltre, lo stesso Pate dovrebbe effettuare un sopralluogo a Loseto, che sarà l'occasione per "verificare le situazioni critiche su cui intervenire e renderci conto anche della situazione degli ingombranti". Un fenomeno, quest'ultimo, che purtroppo affligge numerose zone della città, e che comporta, ricorda Pate, dei costi aggiuntivi (per gli interventi straordinari di rimozione) che alla fine gravano su tutta la collettività. E se l'utilizzo di fototrappole (chieste anche dai residenti di Loseto) compete alla Polizia locale, per il presidente Amiu il prossimo avvio del porta a porta in tutto il territorio del IV Municipio, con la relativa rimozione dei cassonetti, potrebbe rivelarsi utile per combattere il problema: "Con la nuova modalità di raccolta - dice Pate - i cittadini avranno un servizio più adeguato che non solo permetterà di innalzare l'asticella della differenziata in città, ma contribuirà a risolvere anche un problema come quello degli abbandoni e della migrazione dei rifiuti, molti dei quali vengono abbandonati proprio perché c'è una postazione, e si crede che lì si possa lasciare di tutto. Noi combatteremo questa logica e lo faremo sensibilizzando i cittadini e offrendo un servizio adeguato". L'avvio del nuovo sistema di raccolta è previsto per il mese di settembre: verso la fine di agosto, Amiu dovrebbe avviare la distribuzione di pattumelle e carrellati nei quartieri interessati.