Rifiuti in strada in via Nicolai, tra mancata pulizia e inciviltà: "Ci vorrebbero più controlli e punizioni esemplari"

"Quei rifiuti sono in strada da tre giorni". La segnalazione arriva da via Nicolai, angolo via Ravanas, quartiere Libertà: probabilmente a causa dell'assenza di un operatore, "forse in malattia o comunque non in servizio", i rifiuti non sono stati rimossi. Ma a questo - sottolineano i residenti - si somma l'azione degli incivili.

"Basta che trascorra una mezza giornata dall'aver pulito e c'è di nuovo lo schifo", commenta amareggiata una residente. "Nei giorni scorsi, ho potuto constatare come, all'indomani delle pulizie straordinarie (quelle delle strade fatte con i mezzi Amiu, ndr), tutto fosse tornato come prima, come s enon avessero fatto niente". "Qui - prosegue la donna - il problema è l'inciviltà. Ci vorrebbero più controlli per questa gente che getta rifiuti e punizioni esemplari, questa situazione in una strada in cui c'è un mercato non va affatto bene".