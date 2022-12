Cataste di rifiuti e materassi per strada, degrado nel quartiere Stanic: "Zona porta a porta, allertata la Polizia Locale"

Una catasta di buste dell'immondizia e materassi gettati per strada e ancora lì da diservi giorni: è quanto segnalano i residenti del quartere Stanic di Bari e in particolare della traversa 48 di via Bruno Buozzi.

L'Amiu, interpellata da BariToday, ha spiegato di aver già allertato la Polizia Locale. La zona, infatti, è coperta dal servizio porta a porta. L'azienda di igiene urbana interverrà per ripristinare il decoro dell'area.